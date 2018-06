London (AFP) Der britische Mobilfunkriese Vodafone hat 150 neue Shops und 1400 zusätzliche Stellen auf seinem Heimatmarkt angekündigt. Vodafone investiere in den kommenden zwölf Monaten in Großbritannien insgesamt eine Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro), kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Das Geld soll auch in den Ausbau der Netze fließen. Mit den neuen Geschäften steigt die Zahl der Vodafone-Filialen in Großbritannien auf 500.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.