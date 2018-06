Angkor Wat (AFP) Nach dem Grand Canyon, dem Great Barrier Reef oder dem Taj Mahal können Google-Nutzer nun auch die berühmten Khmer-Tempel von Angkor Wat in Kambodscha per Mausklick erkunden. Der Internetkonzern öffnete am Donnerstag die Pforten für eine virtuelle Wanderung durch das architektonische Wunderwerk aus dem 12. Jahrhundert. Mehr als eine Millionen Fotos geben Einblick in die verborgensten Ecken der hundert Bauwerke.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.