Astana (AFP) Die älteste Tochter des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew ist zur stellvertretenden Parlamentspräsidentin gewählt worden und damit die erste Frau, die einen so hohen Posten in der Volksvertretung hat. Der Pressedienst des Unterhauses erklärte am Donnerstag, Dariga Nasarbajewa sei "einstimmig" zur Vizepräsidentin gewählt worden. Zudem wurde die 50-Jährige demnach zur Fraktionschefin der Partei ihres Vaters, der Regierungspartei Nur Otan, bestimmt.

