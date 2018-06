Frankfurt/Main (dpa) - Die Piloten der Lufthansa wollen heute in unverändertem Ausmaß ihre Streiks fortsetzen. Der Ausstand ist bis Freitagnacht um 23.59 Uhr befristet, danach will Lufthansa möglichst schnell wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Am ersten Streiktag waren dem Arbeitskampf viele hundert Flüge zum Opfer gefallen. An den deutschen Flughäfen blieb es leer, weil die meisten Passagiere sich vorab über die Ausfälle informiert hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.