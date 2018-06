Zürich (AFP) Der Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Hörspielautor Urs Widmer ist tot. Wie der Zürcher Diogenes Verlag, bei dem fast alle seiner zahlreichen Bücher erscheinen, in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, starb Widmer am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren in Zürich.

