Köln (SID) - Die Viertelfinalpartien in der Europa League stehen an: Top-Favorit Juventus Turin gastiert bei Olympique Lyon, der FC Basel empfängt den FC Valencia und der FC Porto trifft auf den FC Sevilla um die ehemaligen deutschen Nationalspieler Marko Marin und Piotr Trochowski. Zudem spielt der AZ Alkmaar gegen Benfica Lissabon. Anstoß ist jeweils um 21.05 Uhr.

Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Top-16-Runde der Euroleague gefordert. Der Bundesliga-Tabellenführer empfängt ab 20.45 Uhr den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv. Es ist der erste Auftritt der Münchner nach dem Top-4-Turnier am vergangenen Wochenende in Ulm, dass die Bayern auf dem vierten und damit letzten Rang beendet hatten.