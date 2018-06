Beirut (AFP) Inzwischen sind mehr als eine Million Syrer vor dem Bürgerkrieg in den Libanon geflohen. Die Zahl der im Nachbarland registrierten Flüchtlinge sei am Donnerstag über eine Million gestiegen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit, das von einem "katastrophalen Rekord" sprach. Der Vorrat an Hilfsgütern gehe immer weiter zurück und auch die Bevölkerung des Libanon habe eine Belastungsgrenze erreicht.

