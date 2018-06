Brüssel (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die europäischen Staaten zu einer raschen Vereinbarung zu ehrgeizigen Klimazielen und zu einer Vorreiterrolle im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Die EU müsse "so bald wie möglich eine Entscheidung" über einen Vorschlag der EU-Kommission treffen, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 40 Prozent zu senken, sagte Ban am Donnerstag in Brüssel. Am besten wäre eine Einigung beim EU-Gipfel im Juni.

