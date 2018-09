Los Angeles (dpa) - Ein sehr starker Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks im Kampf um die NBA-Playoffs zu einem wichtigen Auswärtssieg geführt. Das Team des deutschen Basketball-Stars gewann bei den favorisierten Los Angeles Clippers mit 113:107.

Der gebürtige Würzburger kam auf 26 Punkte und elf Rebounds. Wieder einmal drohte der Meister von 2011 ein sicher geglaubtes Spiel in den letzten Sekunden abzugeben. Doch beim Stand von 109:107 ging Nowitzki an die Freiwurflinie und verwandelte eiskalt. "Das war nicht schön", sagte der erleichterte Matchwinner hinterher. "Irgendwie haben wir wieder angefangen, Ballverluste zu produzieren. Das bringt uns immer in Probleme."

Auf der Gegenseite hielt Blake Griffin die Clippers mit seinem Triple Double im Spiel. 25 Punkte, 11 Assists und 10 Rebounds machte das Kraftpaket bis 18 Sekunden vor der Schlusssirene. Dann war das Spiel für ihn plötzlich vorbei: Den Ball dribbelnd ging Griffin ohne Fremdeinwirkung mit verdrehtem Knöchel zu Boden und verlor den Ball an Dallas.

"Wir sollten das cooler runterspielen. Ich bin froh, dass wir es gepackt haben. Wir kämpfen weiter für die Playoffs, dafür haben wir den Sieg definitv gebraucht", resümierte Nowitzki. Mit 45 Siegen und 31 Niederlagen liegen die Texaner sechs Spiele vor dem Ende der Hauptrunde auf dem siebten Platz in der Western Conference der nordamerikanischen Profiliga. Das kommende Spiel ist für Dallas ernet im Staples Center. Dann geht es allerdings gegen die Los Angeles Lakers.