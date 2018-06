Berlin (AFP) Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in Afghanistan ist am Freitag im Osten des Landes die deutsche Fotoreporterin Anja Niedringhaus erschossen worden. Niedringhaus arbeitete für die US-Nachrichtenagentur AP und hielt sich für die Wahlberichterstattung im Land auf. Immer wieder geraten Journalisten in dem Krisenland ins Visier von Angreifern. AFP gibt einen Überblick über getötete Reporter westlicher Medien seit Beginn der ISAF-Mission 2001:

