Berlin (AFP) Die Eltern fußballbegeisterter Kinder kennen das Problem: Trikots im Original-Look der deutschen Nationalmannschaft sind teuer, im Fanshop des DFB kosten die Polyesterhemden 59,95 Euro in Kindergröße und 119,95 Euro für ausgewachsene Fußballfans. Auf Beistand von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) können Eltern dabei aber nicht zählen, das machte deren Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin klar.

