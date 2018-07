Athen (AFP) Aus Sicht der EU zeigt Russland trotz aller Sanktionen und diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Konflikt kaum Bereitschaft zum Einlenken. Der teilweise Truppenrückzug von der ukrainischen Grenze habe bislang nur "symbolische" Ausmaße und "keine wirkliche Deeskalation" bewirkt, kritisierte Großbritanniens Außenminister William Hague am Freitag in Athen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erkannte lediglich "eine Atempause, in der sich der Spannungszustand nicht weiter zuspitzt".

