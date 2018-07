Athen (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht im Konflikt mit Russland eine "Atempause", die es diplomatisch zu nutzen gelte. "Wir sind nicht über den Berg. Wir haben im Augenblick so etwas wie eine Atempause, in der sich der Spannungszustand nicht weiter zuspitzt", sagte Steinmeier am Freitag in Athen bei Beratungen der EU-Außenminister über den Konflikt mit Moskau um die Ukraine. "Diese Chance muss man nutzen, um die politische Situation zu stabilisieren und in Zukunft möglicherweise Verbesserungen zu erreichen", fügte Steinmeier hinzu.

