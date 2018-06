Berlin (AFP) Bei chronischen Schmerzen haben alternative Methoden wie Physiotherapien langfristig den gleichen Effekt wie starke Schmerzmittel. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Berliner Charité und der Technischen Universität Darmstadt nach einer umfassenden Analyse von Einzelstudien, wie die Charité am Freitag mitteilte. Die schmerzlindernden Wirkungen von Medikamenten seien über einen längeren Zeitraum gesehen "klinisch unbedeutend" im Vergleich zu einem Placebo. Die Meta-Studie wurde in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "British Journal of Pharmacology" veröffentlicht.

