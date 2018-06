Paris (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat sich dafür ausgesprochen, Frankreich gegebenenfalls mehr Zeit bei der Erreichung des Drei-Prozent-Defizitziels einzuräumen. Frankreich müsse, "wenn es nötig ist", mehr Zeit bekommen, sagte der Sozialdemokrat am Freitag in Paris den Sendern RMC und BFMTV. Die EU müsse es "respektieren", wenn Frankreich für seine Reformen länger brauche als vorgesehen. Allgemein müssten die Maastricht-Kriterien unter sozialen Gesichtspunkten überdacht werden, sagte Schulz, der am Nachmittag in Paris Frankreichs sozialistischen Staatschef François Hollande treffen wollte.

