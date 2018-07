Bielefeld (AFP) Der seit drei Wochen vermisste fünfjährige Dano aus Herford ist von einem Nachbarn der Familie ermordet worden. Gegen den geständigen 43-jährigen Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie die Staatsanwältin Ina Leinkauf am Freitag in Bielefeld mitteilte. Der Junge wurde demnach am 14. März von dem Tatverdächtigen in dessen Wohnung getötet - nach dem Ergebnis der Obduktion durch Strangulation.

