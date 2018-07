Bielefeld (AFP) Nach dem Fund einer Kinderleiche bei der Suche nach dem fünfjährigen Dano aus dem ostwestfälischen Herford will die Polizei am Freitagmittag in Bielefeld Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen mitteilen. Die Leiche war am Donnerstag in Herford an Rande eines Wiesengrundstücks gefunden worden. Dass es sich um die sterblichen Überreste des seit knapp drei Wochen vermissten Dano handelt, wollten die Ermittler zunächst nicht bestätigen.

