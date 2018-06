Berlin (AFP) Die Bundesregierung will neue Medienberichte über die zentrale Rolle der Luftwaffenbasis Ramstein für den Drohnenkrieg der USA im Gespräch mit Washington zum Thema machen. Diese neuen Berichte nehme die Bundesregierung "ernst", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Sie stehe ohnehin in ständigem Gesprächskontakt zu den USA. "In solche Kontakte fließen natürlich auch aktuelle Berichterstattungen immer ein", sagte Seibert.

