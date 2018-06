Berlin (AFP) Jeder sechste Sparer in Bayern, Bremen und Rheinland-Pfalz hat laut einer Umfrage mehr als 50.000 Euro auf der hohen Kante. Damit seien die Einwohner dieser Bundesländer die Spitzensparer Deutschlands, erklärte die Bank of Scotland am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des Sparerkompass' Deutschland. Die wenigsten Geldreserven haben demnach die Menschen in Sachsen-Anhalt: Dort hatten nur fünf Prozent mehr als 50.000 Euro Rücklagen.

