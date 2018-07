Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat am Freitag das Grundgerüst für die langfristige Straßen- und Schienenbauplanung vorgestellt. Erstmals seien auch die Bürger an der Grundkonzeption Bundesverkehrswegeplan beteiligt worden, erklärte Dobrindt in Berlin. Die Anmerkungen der Bürger zum Entwurf seien in die Endfassung des Berichts mit eingeflossen. Der detaillierte Bundesverkehrswegeplan soll nun bis 2015 fertig werden und bis 2030 gelten.

