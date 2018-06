Berlin (AFP) Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes hat die Vereinten Nationen zur besseren Dokumentation von Genitalverstümmelungen in der Welt aufgerufen. Die gewöhnlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk UNICEF genannten Zahlen von 140 Millionen Betroffenen weltweit seien viel zu niedrig, weil nur Afrika und der Nordirak erfasst würden, erklärte Terre des Femmes am Freitag im Vorfeld des Weltgesundheitstags am Montag. Die UNO ignoriere, dass Genitalverstümmelung auch in Asien vielerorts praktiziert werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.