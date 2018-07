Athen (AFP) Der britische Außenminister William Hague hat Russland vorgeworfen, in der Krise um die ukrainische Krim-Halbinsel noch keine Schritte zur Entspannung der Lage unternommen zu haben. "Jeglicher Rückzug von Truppen war nur symbolisch", sagte Hague vor einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag in Athen. "Wir haben also keine wirkliche Deeskalation durch Russland gesehen. Europa darf sich daher nicht entspannen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.