Berlin (AFP) Frankreichs neuer Finanzminister Michel Sapin kommt am Montag zu einem Antrittsbesuch nach Berlin. Geplant sind ein Treffen und eine Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), wie eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin sagte.

