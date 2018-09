Berlin (AFP) Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ist nach Überzeugung von Politikern quer durch die politischen Lager kein "Elder Statesman". "Gerhard Schröder fehlt die Orientierung am Gemeinwohl", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt der "Leipziger Volkszeitung" vom Freitag. Auch Linken-Fraktionschef Gregor Gysi will dem Altkanzler, der am Montag 70 Jahre alt wird, den Ehrentitel für verdiente Staatsmänner nicht zubilligen.

