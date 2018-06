Berlin (AFP) Angesichts des Ärgers um Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur russischen Annexion der Krim hat sich die Bundesregierung um Schadensbegrenzung bemüht. Schäuble selbst bestritt am Donnerstagabend in der ARD-Sendung "Beckmann", einen Vergleich zwischen Adolf Hitler und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angestellt zu haben. "Ich bin doch nicht so blöd, dass ich Hitler mit irgendjemandem vergleiche", sagte Schäuble. Die Aufregung führte der Minister auf Medienberichte zurück, in denen seine Äußerungen verkürzt dargestellt worden seien.

