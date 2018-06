Koblenz (AFP) Mit den geplanten Angaben zum Frauenanteil auf den Stimmzetteln für die rheinland-pfälzische Kommunalwahl Ende Mai hat sich am Freitag der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz befasst. Die Richter berieten in Koblenz darüber, ob es verfassungsgemäß ist, dass unter anderem der bisherige Frauenanteil in dem zu wählenden Parlament und der Anteil der weiblichen Kandidaten auf den Parteilisten angegeben werden sollen. Eine Entscheidung wurde noch am Freitag erwartet.

