München (AFP) Wer in den Osterferien im europäischen Ausland geblitzt wird, muss sich teilweise auf saftige Strafen gefasst machen. So werden in Norwegen für zu schnelles Fahren 430 Euro fällig, wie der ADAC am Freitag in München mitteilte. Für Rotlicht- oder Überholverstöße seien es sogar 630 Euro. Auch in Italien, den Niederlanden und der Schweiz liegen die Bußgelder laut ADAC teilweise erheblich über dem deutschen Niveau.

