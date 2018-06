Köln (SID) - Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich die Dienste von Nachwuchstalent Dominik Kahun gesichert. Der 18-Jährige wechselt von den Sudbury Wolves aus der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League (OHL) an die Isar. Der Stürmer, der in der Jugend bereits für die Adler Mannheim gespielt hatte, war von Bundestrainer Pat Cortina in das Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich (10. und 11. April) berufen worden.