Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Robert Raymond verpflichtet. Das gab der sechsmalige deutsche Meister am Freitag bekannt. Der 28 Jahre alte Kanadier wechselt vom Ligakonkurrenten Iserlohn Roosters nach Baden-Württemberg und erhält in Mannheim einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Spielzeit. Der Defensivspieler erzielte in insgesamt 61 Spielen für die Roosters acht Tore und gab 22 Vorlagen.