Bukarest (AFP) Der Europarat hat Rumänien zum besseren Schutz von Behinderten und zu einer Aufbesserung der Lage der Roma aufgerufen. Der Menschenrechtskommissar des Europarats, Nils Muiznieks, äußerte sich am Freitag nach einem Besuch in Rumänien "sehr beunruhigt" über die "unmenschliche und erniedrigende Behandlung" von Behinderten in geschlossenen Einrichtungen. Behinderte vom Rest der Bevölkerung zu isolieren, führe zwangsläufig zur Verschlechterung ihres Gesundheitszustands und zu ihrer weiteren "Stigmatisierung und Marginalisierung".

