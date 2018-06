Paris (SID) - Superstar Zlatan Ibrahimovic wird dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain in den nächsten Wochen wegen einer Muskelverletzung fehlen. Der Klub bestätigte am Freitag die Verletzung an der Muskulatur des hinteren Oberschenkels, machte aber keine genaueren Angaben. Auch wie lange der Schwede ausfällt, ließ PSG offen.

"Er wird zurückkommen und in dieser Saison noch für PSG spielen", sagte Trainer Laurent Blanc: "Ich habe gestern mit dem Arzt gesprochen. Bei einer solchen Muskelverletzung kann man nicht genau sagen, wie lange jemand ausfällt. Wir werden es in den nächsten Tagen sehen."

Der 32 Jahre alte Torjäger hatte sich die Blessur beim 3:1-Sieg im Viertelfinalhinspiel der Champions League am Mittwoch gegen den FC Chelsea zugezogen. Zumindest im Rückspiel am kommenden Dienstag wird Ibrahimovic auf jeden Fall fehlen.