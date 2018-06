Nyon (SID) - Deutschland hat dank des 1:1 von Bayern München in der Champions League bei Manchester United die 14-Punkte-Marke für die laufende Saison in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erreicht. Ob es am Ende aber wieder 17,928 Punkte wie im Vorjahr werden, darf nach dem wahrscheinlichen Aus von Borussia Dortmund gegen Real Madrid (Hinspiel 0:3) bezweifelt werden.

Da neben Dortmund auch der FC Chelsea bei Paris St. Germain (1:3) verlor und das englisch-deutsche Duell ManU?Bayern unentschieden endete, bleibt der Rückstand auf England unverändert bei 3,250 Punkten. Entscheidend verkürzt werden kann er nur noch,falls die Bayern das Halbfinale auf Kosten von ManU erreichen.

Angst um ihre vier Champions-League-Plätze braucht die Bundesliga aber nicht zu haben; der Vorsprung auf Italien beträgt satte 14,655Punkte ? was fast einer Jahresausbeute entspricht.

Ganz vorne zieht Spanien trotz der Niederlagen von Valencia und Sevilla in der Europa League einsam seine Kreise. Aus den Top-Ten sind Russland, die Ukraine und Belgien nicht mehr in den europäischen Wettbewerben vertreten. ? Die UEFA-Fünfjahreswertung:

Land 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Gesamt

1. Spanien 17,928 18,214 20,857 17,714 19,142 93,855

2. England 17,928 18,357 15,250 16,428 16,214 84,177

3. Deutschland 18,083 15,666 15,250 17,928 14,000 80,927

4. Italien 15,428 11,571 11,357 14,416 13,500 66,272

5. Portugal 10,000 18,800 11,833 11,750 8,583 60,966

6. Frankreich 15,000 10,750 10,500 11,750 8,500 56,500

7. Russland 6,166 10,916 9,750 9,750 10,416 46,998

8. Niederlande 9,416 11,166 13,600 4,214 5,916 44,312

9. Ukraine 5,800 10,083 7,750 9,500 7,833 40,966

10. Belgien 8,700 4,600 10,100 6,500 6.400 36,300