Dublin (SID) - Auf dem Weg zum Ticket für die WM 2015 in Kanada messen sich die deutschen Fußballerinnen am Samstag (16.00 Uhr/ZDF) mit Irland. Auch wenn es bislang mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 40:0 Toren wie am Schnürchen lief, fordert Bundestrainerin Silvia Neid volle Konzentration gegen den Tabellenzweiten der Gruppe 1 (3 Spiele, 7 Punkte): "Sie haben eine gute Spielauffassung, zeigen gefährliche Standards und sind stark im Mannschaftsverbund. Das ist ein Gegner, den wir sehr ernst nehmen, wir müssen erneut konzentriert in dieses Spiel gehen und versuchen, unsere Bestleistung abzurufen."

Auch Weltfußballerin und Spielführerin Nadine Angerer, die für die DFB-Auswahl nach nur einer Woche in den USA die Saisonvorbereitung mit ihrem neuen Klub Portland Thorns unterbrach, erwartet kein leichtes Spiel. "Die haben getönt, dass sie jede Nation schlagen können", sagte die 36-Jährige über die Nummer 30 der Weltrangliste: "Von daher erwarte ich einen starken Gegner."

Dreieinhalb Wochen nach dem Triumph beim Algarve Cup ist Neid mit der Form ihrer Auswahl sehr zufrieden. "Meine Mannschaft hat sich direkt wieder gefunden, wir haben gute Einheiten absolviert bei guten Bedingungen", sagte Neid: "Wir fahren selbstbewusst nach Irland, obwohl wichtige Spielerinnen wie Celia Sasic, Lira Alushi, Saskia Bartusiak oder Leonie Maier leider fehlen. Diese Leistungsträgerinnen nahtlos zu ersetzen ist auch nicht immer leicht."

Ob Torjägerin Sasic, die an einer Schienbeinprellung laboriert, für das Rückspiel fünf Tage später gegen Slowenien in Mannheim (18.00/ARD) rechtzeitig fit wird, ist noch offen. Das Hinspiel hatte die Neid-Auswahl mit 13:0 für sich entschieden.