Münster (dpa) - Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot geht es am Abend in Helsinki um einen Rekord. Ausgespielt werden 56 Millionen Euro - so viel wie nie zuvor: Der bisherige Rekordgewinn für einen deutschen Tipper liegt bei 46,1 Millionen Euro, wie Westlotto in Münster mitteilte. Im April 2013 hatte ein Spieler aus Hessen alle Zahlen richtig getippt und die Summe allein eingestrichen. Der Eurojackpot ist ein Verbund mehrerer Lotterien aus 14 europäischen Ländern. Beim Eurojackpot müssen fünf richtige Zahlen aus 50 plus zwei richtige Zusatzzahlen getippt werden.

