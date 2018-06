Jakarta (AFP) Bei einem Zugunglück in Indonesien sind am Freitag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach heftigen Regenfällen hatte ein Erdrutsch mehrere Waggons eines Zug entgleisen lassen, der mit rund 250 Passagieren an Bord auf der Hauptinsel Java zwischen Bandung im Westen und Malang im Osten unterwegs war, wie ein Behördenvertreter mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach am Abend (Ortszeit) in der Stadt Tasikmalaya. Der Boden unter Gleisen sei weggebrochen. Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.