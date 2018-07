Aden (AFP) Zwei Tage nach dem Anschlag auf ein Militärhauptquartier im Jemen haben mutmaßliche Al-Kaida-Extremisten erneut ein tödliches Attentat auf die Armee verübt. Bei dem Angriff auf einen Stützpunkt nahe der südöstlichen Ortschaft Al-Katn seien am Freitag mindestens acht Soldaten getötet und elf weitere verletzt worden, sagte ein Militärvertreter. Die Attentäter, bei denen es sich um Angehörige des Terrornetzwerks Al-Kaida handele, hätten aus mehreren Fahrzeugen heraus das Feuer auf ihre Opfer eröffnet. Truppenverstärkungen seien an den Tatort in der Provinz Hadramaut beordert worden.

