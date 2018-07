Bielefeld/Herford (dpa) - Der vor drei Wochen in Herford verschwundene fünfjährige Dano wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei habe einen Tatverdächtigen festgenommen, und der Mann habe gestanden, sagte Staatsanwältin Ina Leinkauf am Freitag in Bielefeld.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, das Kind getötet zu haben, um eine andere Straftat zu verdecken. Laut dem Ergebnis der Obduktion wurde Dano erwürgt, wie die Staatsanwältin sagte. Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" wohnte der Verdächtige in der Nachbarschaft von Danos Familie.