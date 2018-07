Frankfurt/Main (dpa) - Der Pilotenstreik bei der Lufthansa geht heute zu Ende. Der Ausstand soll nach Ankündigung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit um 23.59 Uhr enden. Lufthansa strebt für den Samstag die schnelle Rückkehr zum Regelflugplan an. Schon im Laufe des Nachmittags mitteleuropäischer Zeit sollen in Asien die ersten Interkontinentalflugzeugen starten, die dann am frühen Samstagmorgen in Europa eintreffen. Die Streichliste der Fluggesellschaft enthält von Samstag bis Montag 46 Flugabsagen.

