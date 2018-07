Grenoble (dpa) - Der vor über drei Monaten schwer verunglückte Michael Schumacher "zeigt Momente des Bewusstseins und des Erwachens". Das teilte die Managerin des Formel-1-Rekordweltmeisters, Sabine Kehm, in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Nach seinem Skiunfall am 29. Dezember in Méribel war Schumacher wegen schwerer Kopfverletzungen in ein künstliches Koma versetzt worden. Die Ärzte hatten Ende Januar die Aufwachphase eingeleitet. Michael mache Fortschritte auf seinem Weg, schrieb Kehm. Schumacher hatte sich bei seinem Sturz ein schweres Schädel-Hirntrauma zugezogen.

