Sakhir (dpa) - Die Silberpfeile haben den Trainingsauftakt zum Großen Preis von Bahrain beherrscht.

Der Brite Lewis Hamilton fuhr auf dem hell erleuchteten 5,412 Kilometer langen Kurs im Persischen Golf die Tagesbestzeit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Dritter wurde Ferrari-Mann Fernando Alonso.

Weltmeister Sebastian Vettel kam in seinem Red Bull nicht über Rang sieben hinaus. Der Rheinländer Nico Hülkenberg steuerte seinen Force India auf Position 13, Sauber-Pilot Adrian Sutil aus Gräfelfing auf Platz 15. Der Grand Prix in Bahrain feiert in diesem Jahr sein Zehnjähriges. Der Lauf wird erstmals als Formel-1-Nachtrennen ausgetragen.

Bahrain-Grand-Prix