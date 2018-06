Oslo (AFP) Norwegens Ölfonds soll künftig verstärkt in den Umweltsektor investieren. Der Fonds, der derzeit rund 5,1 Billionen Kronen (624 Milliarden Euro) aus den staatlichen Öleinnahmen umfasst und von der Zentralbank verwaltet wird, soll gemäß einem am Freitag vorgelegten Vorschlag von Finanzministerin Siv Jensen statt bisher 20 bis 30 Milliarden Kronen künftig 30 bis 50 Milliarden Kronen in grünen Aktien anlegen können. Die Vorschläge riefen bei Umweltschützern Kritik hervor, da sie hinter ihren Forderungen zurückblieben.

