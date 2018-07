Karlsruhe (dpa) - Wenn eine verkaufte Ware Mängel aufweist, ist der Verkäufer zu Schadenersatz verpflichtet. Welche Grenzen es dabei gibt, entscheidet heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. In dem konkreten Fall geht es um ein mit Hausschwamm befallenes Haus. Die Verkäuferin soll bis zu 640 000 Euro Schadenersatz zahlen, obwohl der Kaufpreis nur 260 000 Euro betrug. In der Verhandlung vor dem BGH hatte der Anwalt der 30-jährigen Beklagten erklärt, die Käuferin hätte das Haus auch zurückgeben können, anstatt es kostenintensiv zu sanieren.

