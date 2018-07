Paris (SID) - Der frühere US-Radstar Lance Armstrong hat nach seinen sieben Tour-de-France-Siegen auch seine Mitgliedschaft in der französischen Ehrenlegion verloren. Wie AFP berichtet, entzog Staatspräsident Francois Hollande in seiner Funktion als Großmeister der Institution dem 43-Jährigen rund 15 Monate nach dessen Dopinggeständnis am Freitag die prestigeträchtigste Auszeichnung des Landes.

Armstrong wurde über seine Entlassung schriftlich in Kenntnis gesetzt. Als offizieller Grund für die Demission sei "ehrenrühriges Verhalten" angegeben worden. 2012 wurden Armstrong nach erdrückenden Doping-Indizien sämtliche Erfolge ab dem 1. August 1998 aberkannt. Am 17. Januar 2013 bekannte der Texaner schließlich selbst, in seiner aktiven Zeit systematisch gedopt zu haben.

Armstrong hatte die Auszeichnung durch die Ehrenlegion im Jahr 2005 nach seinem siebten und letzten Sieg bei der Tour de France erhalten.