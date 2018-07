St. Johann bei Mainz (SID) - Die erste Ausgabe der Europaspiele ("European Games") 2015 in Baku findet mit deutscher Beteiligung statt. "Wir haben beschlossen, zu dieser Ausgabe eine Mannschaft des DOSB zu entsenden", sagte Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, am Freitag: "Wir sehen das als Testlauf, den wir im Anschluss auswerten. Wir werden nach den Spielen 2015 unsere Haltung zur Zukunft der Europaspiele entwickeln."

Die "Attraktivität" der Wettkämpfe (12. bis 28. Juni 2015), sagte Vesper, "leitet sich daraus her, dass in drei Sportarten direkte Olympia-Startplätze vergeben werden." Chef de Mission der deutschen Mannschaft wird DOSB-Leistungssportdirektor Bernhard Schwank. Insgesamt sollen in Baku ca. 6000 Athletinnen und Athleten in 19 Sportarten antreten.