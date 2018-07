Seoul (AFP) Südkorea hat eine ballistische Rakete getestet, die mit ihrer Reichweite jedes beliebige Ziel in Nordkorea treffen kann. Der Test erfolgte bereits am 23. März und damit wenige Tage, bevor Nordkorea zwei Mittelstreckenraketen testete, wie am Freitag aus Seoul bekannt wurde. Die südkoreanische Rakete hatte demnach eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.