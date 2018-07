Istanbul (AFP) Die türkische Justiz hat Anklage gegen einen kritischen Journalisten wegen Beleidigung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan erhoben. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu zwei Jahre und acht Monate Haft für den Kolumnisten Emre Uslu, wie türkische Zeitungen am Freitag berichteten. Uslu hatte in einer Kolumne in der unabhängigen Tageszeitung "Taraf" im November die Bildungspolitik der Regierung kritisiert. Die Staatsanwaltschaft argumentiert den Berichten zufolge, der Text beleidige den Regierungschef. Uslu hält sich derzeit in Brüssel auf.

