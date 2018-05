Washington (AFP) Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit der Ukraine weiter herabgestuft. Moody's senkte die Note von "Caa2" auf Caa3". Hintergrund sei die "Eskalation" der politischen Krise in dem Land, teilte die Agentur am Freitag mit. Die Bonitätsnote des Landes rutscht damit um eine Stufe tiefer in den spekulativen Bereich. Eine weitere Absenkung sei mittelfristig nicht auszuschließen, hieß es in der Mitteilung. Moody's hatte die Kreditwürdigkeit der Ukraine bereits Ende Januar herabgestuft.

