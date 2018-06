Brüssel (AFP) Der neue US-Botschafter bei der Europäischen Union hat die Reaktion der Europäer auf die Krise in der Ukraine gelobt. "Ich bin mir bewusst, dass es 28 Mitgliedstaaten sind und nicht nur einer, mit unterschiedlichem historischen und kulturellen Hintergrund und einer Abhängigkeit von russischem Gas. Doch ich bin beeindruckt von der Schnelligkeit, mit der sie gehandelt haben, und von der engen Kooperation", sagte Anthony Luzzatto Gardner am Freitag in Brüssel mit Blick auf die Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Teilrepublik Krim durch Russland.

