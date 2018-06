Kabul (AFP) In Afghanistan hat am Samstag die Präsidentschaftswahl begonnen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen öffneten um 7.00 Uhr (Ortszeit, 04.30 Uhr MESZ) die Wahlbüros, wie AFP-Reporter in der Hauptstadt Kabul berichteten. Die Afghanen sind aufgerufen, einen Nachfolger von Präsident Hamid Karsai zu wählen. Karsai führte das Land am Hindukusch seit dem Sturz der Taliban im Herbst 2001, darf nach zwei Amtszeiten aber nicht erneut antreten.

