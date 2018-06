Athen (AFP) Nach dem heftigen Widerstand Russlands gegen die Annäherung der Ukraine an den Westen wird in der Europäischen Union erwartet, dass der russische Staatschef Wladimir Putin auch Druck auf Georgien und Moldau ausübt. "Ich bin sehr sicher, dass er das tun wird", sagte Schwedens Außenminister Carl Bildt am Samstag nach einem Treffen der EU-Außenminister im griechischen Athen. "Das steht außer Frage."

